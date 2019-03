Hombre invidente hace historia al terminar Medio Maratón de NY con sus perros

Thomas Panek es un claro ejemplo de que no hay obstáculos cuando tienes las ganas y el coraje de lograr algo, muestra de ello, fue su histórica participación en la Media Maratón de Nueva York, al convertirse en el primer hombre invidente en correrlo y terminarlo, gracias a la ayuda de sus tres perros.

Waffles, Westley y Gus son sus tres mascotas que acompañaron a Thomas hasta la meta, sin necesidad de que un humano lo hiciera, ya que dentro de la competencia existen guías que acompañan a las personas con esta discapacidad, pero este no fue el caso.

La prueba se llevó a cabo el Día de San Patricio 2019 y pasaron por la plaza de Times Square y Thomas junto a sus tres mejores amigos terminaron los 21 kilómetros en dos horas, 20 minutos y 51 segundos, aunque cada perro corrió con su dueño por partes, en medio de los más de 20 mil corredores, así lo informó el sitio New York Runners.

Gus took on Times Square like a pro during his leg of the #UnitedNYCHalf with our president & CEO, Thomas Panek.

Now retired, Gus will live with Thomas & family #GoodBoyGus!

Support our mission to provide exceptional guide dogs at no cost:

📷: Tim Gorbold pic.twitter.com/AxBEOLaDD8

— Guiding Eyes (@GuidingEyes) March 18, 2019