Medallista olímpica anuncia su embarazo vestida como la Mujer Maravilla

Julia Mancuso, cuatro veces medallista en Juegos Olímpicos de Invierno, reveló de una manera muy original: vestida de la Mujer Maravilla y luciendo su pronunciado vientre.

La estadounidense publicó en Instagram la fotografía en la que aparece disfrazada mientras se encuentra en la nieve. La esquiadora acompaño la publicación con el mensaje “les hemos estado guardando un secreto, próximamente… julio 2019” y también usó el hashtag #momarethereal superherores (la mamás son las verdaderas superhéroes).

Por otro lado, el equipo de esquí y Snowboard de Estados Unidos felicitó a Julia y su esposo Dylan y aseguró que el equipo de 2038 se ha hecho más fuerte.

And the 2038 U.S. Olympic team just got a lot stronger…congratulations to Olympic champion @JuliaMancuso and her husband Dylan, who just announced they are expecting their first little superhero in July! Best of luck in your future adventures, #superjules‼️ 👶🏼 🌟 pic.twitter.com/J3lXZkl7QM

— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) March 19, 2019