Paso de Tigres, le recuerda a Guzmán el último título

El equipo de Tigres lleva un paso arrollador en el Clausura 2019, apenas suma una derrota, pero acumula ocho partidos sin conocer la derrota, sólo un empate en el Clásico regio 118.

La buena racha que lleva el conjunto universitario, le recuerda a Nahuel Guzmán el Apertura 2017, último torneo que ganaron el campeonato.

El Patón dijo que tienen prácticamente asegurada la Liguilla, a seis jornadas de que termine el torneo regular.

“Estamos en un buen momento, no sé si sea el 100 por ciento del equipo, ojalá que no, siempre hay detalles por corregir, pero que a esta altura del campeonato ya tengamos abrochada la clasificación es algo que no nos pasaba desde el 2017”, mencionó.

También te puede interesar: Keylor Navas se mostró aliviado por salida de Solari y llegada de Zidane

Los números de los felinos les da tranquilidad al equipo, sin embargo, el Patón aseguró que no se deben relajar en lo que resta del torneo.

“(Estar en segundo lugar) da tranquilidad, pero no nos da el lujo de relajarnos. Hay que cerrar de buena manera, hay que estar lo más metido posible y conseguir la clasificación en el mejor puesto posible”, indicó el arquero.

Además de pelear por los primeros puestos de la Tabla General, los felinos están enfocados en conseguir el pase a la Final de la Liga de Campeones.

“No debemos confiarnos, tratar de tomar todos los juegos con la seriedad que merecen, pensando en que algún punto más tendríamos abrochada la clasificación y pelear por el liderato por el primer puesto, esa es la ambición en caso de conseguir la clasificación con tiempo.

No significa que regalemos puntos en el campeonato, porque el objetivo de afrontar las dos competiciones está vigente, pero sí obviamente los dos partidos que tengamos eliminatorios de la Conca vamos a poder focalizar, cuidar a algún jugador de alguna lesión en la Liga”, mencionó.

A pesar de la fecha FIFA, Tigres no tuvo descanso y continuó su preparación para los duelos de semifinal de la Liga de Campeones y su próxima visita al Estadio Azteca para enfrentar al América en la jornada 12.