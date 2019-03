VIDEO: Martino advierte que 'Tecatitio' sufrirá consecuencias

El técnico de la Selección mexicana, Gerardo Martino, explicó que la decisión de Jesús Corona de no asistir a la concentración para los primeros partidos de su proceso ante Chile y Paraguay fue tomada de manera arbitraria, por lo que después seguramente habrá consecuencias.

El timonel del Tricolor comentó cómo es que se dio la ausencia del ‘Tecatito’, quien le habló de una lesión que le impidió realizar el viaje a Estados Unidos, sin embargo el ‘Tata’ le pidió que se reportara para conocerse y para que supiera cuál era la dinámica de trabajo del nuevo cuerpo técnico.

Aunque al principio ‘Tecatito’ le dijo que sí, el domingo le informó a Martino que prefería continuar con su rehabilitación en Portugal, respuesta que no fue del agrado del estratega argentino: “El día sábado habló con uno de los médicos y le dijo que estaba jugando infiltrado. El domingo tuve un contacto con él y le hice ver la necesidad, que aunque no tenga posibilidades de entrenar y de jugar, esté con nosotros participando en esta concentración, conociéndonos y que vea la forma de trabajar, incluso que si era necesario continué o empiece aquí su lesión del tobillo”.

Por tal motivo, Martino aseguró que en el futuro tomará medidas al respecto: “En el primer contacto Jesús estuvo de acuerdo. Pero cinco horas después me llamó y me dijo que había optado por hacer su recuperación allá y no se sentía bien para viajar, a lo cual no estoy de acuerdo con su decisión, pero la respetaba. También le dije que no es una postura que empiece y termine con esta concentración, va a tener alguna repercusión seguramente en el futuro”.