VIDEO: Jugador de rugby recibe 74 puntos de sutura tras fuerte golpe

“Soy Frankestein o si me pongo unos anteojos, soy Harry Potter”, bromeó Ignacio García Peret, jugador argentino de rugby que debió recibir 74 puntos de sutura en la cabeza tras un fuerte choque con un rival durante un partido.

García Peret ingresó al segundo tiempo del partido entre San Isidro Club y Alumni en la primera jornada del URBA Top 12 y minutos después hubo una jugada en la que compitió por el balón, pero su cabeza se estrelló con la de Mariano Romanini.

El jugador del San Insidro Club se levantó y se llevó las manos a la cabeza al sentir una gran herida y abundante sangre. "La verdad es que fui a limpiar el ruck (jugada de rugby), con la mala suerte de golpearme con su cabeza. Enseguida me toqué y sentí abierto. Ahí me levanté y dije 'esto no va más'. Me vuelvo a tocar y era una línea eterna”, declaró a Infobae y al Diario Olé.

Choque entre Ignacio García Peret y Mariano Romanini en rugby argentino. Vía Diario Olé pic.twitter.com/st42KRYncu — Israel Gc (@israel_gol) March 20, 2019

"Me fui caminando para afuera directo. Sentía que se me abría la cabeza y me la sostenía. Por suerte, aparecieron rápido los médicos, que me tranquilizaron y me acompañaron caminando hasta la ambulancia”, relató.

Los médicos del hospital se sorprendieron de que el Oso Peret no perdiera el conocimiento ni tuviera daños cerebrales después de realizarle tomografías. El jugador estuvo dos días recuperándose en el hospital. Su colega Romanini siguió jugando después del choque de cabezas.

Peret, quien tiene un empleo administrativo en una empresa de construcción mientras obtiene puntos para su licencia como piloto, dijo que espera volver a las canchas usando un casco protector.

