Ya preocupa a Chivas femenil la mala racha

Las luces de alarma ya se encendieron. Chivas está fuera de la zona de calificación en la Liga MX Femenil, tras sufrir tres derrotas de forma consecutiva. Por eso, tras la caída como local frente al Monterrey, la noche del lunes, la preocupación apareció en el Rebaño Sagrado. Se acerca la recta final del Clausura 2019 y el margen de error es cada vez más reducido.

“Por supuesto que sí preocupa, nadie quiere perder tres partidos seguidos. Cada encuentro ha sido diferente y ante Monterrey, fue muy bueno el desempeño en cuanto orden táctico y actitud frente a uno de los mejores rivales de la Liga. Nosotros estamos en lo mismo, tenemos que trabajar, el equipo sabe jugar. Antes no jugaba, antes nada más tiraba la pelota arriba y ahora sabe jugar”, explicó el técnico de las rojiblancas, Luis Manuel Díaz.

Enseguida, el estratega encontró explicación a lo que, según su criterio, le ocurre a Chivas actualmente. “Hemos tenido muchas lesiones y eso nos ha venido a perjudicar en muchos aspectos. Contra Monterrey, en la banca tenía casi puras defensas y volantes. Hay circunstancias y no quiero poner pretextos ni mucho menos, pero eso es lo que tenemos. Yo nada más quiero reafirmar que estamos trabajando al 100%, casi todas han tenido participación y esperamos ser un poquito más contundentes para sacar los resultados y entrar a la Liguilla”, aseveró el entrenador.

“El equipo ha trabajado muy bien, tenemos 28 jugadores y de repente 14 lesionadas. Uno piensa de dos en cada posición que estén muy bien y a lo mejor no me tocó tener este plantel listo. A lo mejor está bien planeado y estructurado, pero no lo he tenido completo para trabajare. Eso es lo que se me ha dificultado, el poder mantener una sola alineación. Tenemos tres derrotas consecutivas, pero tenemos mucha fe en nuestra actitud, compañerismo y deseo de ganar”, concluyó Luis Manuel Díaz.