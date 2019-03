VIDEO: Boxeador amenaza de muerte a homosexuales

El boxeador Adrien Broner se volvió a meter en problemas ahora por amenazar de muerte a los homosexuales a través de un video, esto después de que el influencer Andrew Caldwell lanzara una grabación asegurando que en el pasado en pugilista le hizo ‘acercamientos’ y que es gay de closet.

El video indignó al boxeador, quien en enero pasado se enfrentó con Manny Pacquiao y perdió, por lo que desató una serie de palabras altisonantes para agredir a Caldwell, llegando hasta una amenaza de muerte: "Si algun maldito estúpido viene corriendo hacia mí, tratando de tocarme en toda esa mierda gay, le estoy dejando saber ahora mismo: si no tengo mi arma sobre mí, le voy a noquear la mierda”, indicó a través de sus redes sociales.

"Si tengo mi arma, te disparo en la puta cara, y eso queda con Dios y con ellos. No estoy jugando con ninguno de estos. No me gusta la mierda gay”, abundó Broner de 29 años.

El boxeador ha sido cuatro veces campeón del mundo y no es la primera vez que genera polémica con sus comentarios, pues anteriormente fue detenido por manejar un auto con varios impactos de bala, y dijo que lo habían perseguido al salir de un bar.

En 2014 lo arrestaron por intoxicación en la vía pública y en 2018 por besar a una mujer contra su voluntad.

CON INFORMACIÓN DE ESPN