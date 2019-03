La dura crítica de José Mourinho a Rafa Márquez

José Mourinho es uno de los técnicos más populares a nivel internacional, su amplia trayectoria lo ha llevado a consolidarse como uno de los mejores, por lo que su análisis es de suma importancia para cualquier equipo y jugador, aunque no siempre será del agrado de todos, tal es el caso de la crítica que le realizó al mexicano Rafael Márquez.

Y es que el timonel portugués analizó línea por línea al Barcelona previo a enfrentarlo en la UEFA Champions League, durante la temporada 2005-2006, tiempo en el que dirigió al Chelsea; y resultó que dentro de ese informe, también apareció el nombre de Márquez, ya que en esa temporada aún vestía los colores del conjunto catalán.

"Puede cometer errores en posesión- Defendiendo ahora está más expuesto porque no tiene velocidad y cuando tiran al fuera de juego no puede recuperar como Puyol", fueron las deficiencias que Mou mencionó sobre el ex futbolista mexicano.

Sin embargo, no todo fue malo, pues también reconoció las habilidades que Rafa mostró dentro del terreno de juego, asegurando que su juego aéreo era bueno, así como las jugadas a balón parado.

