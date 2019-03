Futbolistas Sub-17 se enfrascan en tremenda pelea

El futbol femenil no está exento de peleas entre futbolistas tal y como sucedió en el campeonato Sub-17 de la UEFA que se lleva a cabo en el Stara Pazova, Serbia, donde se armó una pelea campal entre las selecciones de Suiza y Rusia.

Al minuto 50, Suiza ganaba 2-0. El partido se detuvo por una falta, Ella Ljustina, capitana de las helvéticas tomó el balón por lo que la capitana rusa, Zhoze-Diana Pamen Tchato, le arrebató la pelota por considerar que hacía tiempo.

A Ljustina no le gustó esto y tiró una patada por la espalda por lo que Pamen Tchato respondió con un puñetazo en la cara y Ella hizo lo mismo. La rusa empezó a perseguir a la suiza pero al final fueron separadas.

Bit of tasty action from the Women's U17 Euro qualifiers – Swiss captain Ella Ljustina (red) kicks Russian skipper Zhoze-Diana Pamen Tchato from behind, then runs off when she gets lamped back and cries when she gets sent off 🇨🇭🇷🇺 pic.twitter.com/5EHdKDWB1M

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) March 19, 2019