Los calambres de terror por los que Kuhn abandonó el Masters 1000 de Miami

Nicola Kuhn no la pasó nada bien durante el Masters 1000 de Miami, pues se vio obligado a abandonar el partido contra el alemán Mischa Zverev en el tercer set, debido a que sufrió fuertes calambres, que lo llevaron a caer dentro de la cancha.

El tenista español, que cumplió 19 años de edad el día de ayer, le dio fuerte batalla a Zverev tras firmar parciales de 6-4, 5-7 y 2-2. Sin embargo, Kuhn no pudo terminar de manera satisfactoria el partido, en el que tenía esperanzas de avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami.

Y es que previo a caer tendido, se le notó menor fuerza en sus piernas y fue durante una jugada que intentó responder, cuando no soportó más, y se derrumbó. El choque se detuvo y el cuerpo médico ingresó en cuanto pudo para atender al juvenil, quien no pudo contener el llanto tras lo sucedido, y fue retirado de la cancha.

Kuhn es considerado una de las promesas del deporte blanco, ya que con apenas 19 años de edad logró llegar a la final del Roland Garros junior en 2017, por lo que fue invitado al torneo de Miami en Estados Unidos, preparándose de la mejor manera para esta temporada junto a su compatriota David Ferrer.

Tras lo sucedido, el joven tenista se pronunció mediante redes sociales. "Dejé todo en la pista. El cumpleaños no fue como deseaba, pero muy agradecido por todo el apoyo recibido", escribió en su cuenta de Twitter.

Dejé todo en pista. El cumpleaños no fue como deseaba pero muy agradecido por todo el apoyo recibido! – Left it all on court. The birthday didn’t go as I wished but I’m grateful for all the support I received today @MiamiOpen https://t.co/OCQ0h6dZ5Y

— Nicola Kuhn (@NicolaKuhn1) March 21, 2019