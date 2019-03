Razones por las que se irá Guillermo Cantú de la Femexfut

Guillermo Cantú le dirá adiós a la dirección general de la Federación Mexicana de Futbol, ya que considera que los dueños de los clubes no lo dejan trabajar, y tampoco tiene la mejor de las relaciones con los futbolistas del Tricolor.

En Fox Sports se dio un primer adelanto sobre la salida de Cantú de la FMF, debido a la complicada situación que tiene con los dirigentes del balompié nacional, argumentando que no tiene libertad de trabajo porque le quieren imponer a jugadores para las convocatorias nacionales.

Además, también circula la versión de que entre los futbolistas no es muy bien visto, ya que no tiene una relación tan cercana con ellos y esto ha molestado a más de uno, aunado a que él fue quien trató el tema de las primas mundialistas que no dejaron muy convencidos a la mayoría de los tricolores.

Cantú llegó en el 2015 como secretario general de la Femexfut de la mano de Decio de María, hasta convertirse en director general. A raíz de la llegada de Yon de Luisa como presidente del organismo, Cantú fue perdiendo protagonismo y esto también sería parte de los motivos para su renuncia. Mismo caso como el de Dennis Te Kloese, quien prefirió emigrar a la MLS con el Galaxy.

La separación de Cantú de la Femexfut se daría después de esta primera Fecha FIFA ante Chile y Paraguay, aunque ESPN ventiló que se aceptaría su renuncia hasta que concluya la Copa Oro.

Cabe recordar que Memo Cantú fue de los artifices para la contratación de Gerardo Martino como timonel del Tri. Su lugar sería ocupado por Gerardo Torrado.