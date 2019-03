Sin sorpresas arrancó la fase de grupos rumbo a la Eurocopa 2020

Eden Hazard deshizo el enredo que Bélgica se encontró ante Rusia y su selección inició con solvencia el recorrido por la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, que inició como un tiro y con goleada Holanda y que solventó a duras penas Croacia, que tuvo que remontar frente Azerbaiyán.

La puesta en marcha del camino hacia el Europeo del próximo año careció de sorpresas, excepto la que protagonizó Kazajistán, que sonrojó a Escocia en Astana (3-0).

VIDEO: Cristiano Ronaldo sorprende a niños hospitalizados con regalos

No hubo tropiezos entre los equipos reputados. Los presumibles animadores del torneo. Bélgica salió airoso de un inicio complicado ante Rusia (3-1), que se animó impulsada por un clamoroso error de Thibaut Courtois.

El meta del Real Madrid perdió el balón ante un rival y Denis Cheryshev lo envió, sin oposición, al fondo de la portería. Rusia igualó así, dos minutos después, el tanto inicial de Youri Tielemans en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

🚨 RESULTS 🚨

Performance of the night? 🤔

🔥 Depay scores 2 & assists 2 in Netherlands win

👏 Piątek gets the only goal as Poland beat Austria

💪 Hazard scores twice for Belgium #EURO2020 pic.twitter.com/nIROdA751m

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 21, 2019