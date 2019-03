Esta noche el argentino Gerardo Martino debutará como director técnico de la Selección Mexicana en partido amistoso ante Chile y en la que aparentemente será su primera alineación titular parece que no respetó jerarquías y nombres y tomó en cuenta el momento que atraviesan los futbolistas.

Según el reportero Tom Marshall de ESPN, el Tri saldría a la cancha del Estadio de San Diego, California con Guillermo Ochoa en la portería, titular indiscutible en el proceso anterior de Juan Carlos Osorio y en el Mundial de Rusia 2018 y figura del Standard Lieja.

ESPN's projected Mexico XI to face Chile in Gerardo Martino's first game in charge sees Raul Jimenez starting ahead of Javier Hernandez, a national team debut for Monterrey's Carlos Rodriguez and Edson Alvarez in the holding… https://t.co/vbpS0hl080 pic.twitter.com/X6X7CTld9x

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) March 22, 2019