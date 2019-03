Joel Huiqui regresa a Cruz Azul

Joel Huiqui, quien para bien y para mal se convirtió durante varios años en un referente de la defensa de Cruz Azul, volverá a La Noria después de algunos meses fuera del futbol mexicano.

Pero el ex zaguero central de 36 años de edad y oriundo de Los Mochis, Sinaloa no regresa como futbolista, sino como entrenador de la categoría Sub 13 de La Máquina, informó el club.

El Pocahontas jugó con Cruz Azul entre 2004 y 2010 y en algunas ocasiones fue convocado por Ricardo Antonio La Volpe a la Selección Mexicana durante el proceso mundialista para Alemania 2006.

Además de Cruz Azul, Joel Huiqui jugó para Pachuca, Morelia, Cafetaleros, Potros UAEM y con Las Vegas hasta diciembre del 2018.

Huiqui “se caracterizaba por ser un jugador fuerte. Además tenía un muy buen juego aéreo, por lo que, tanto en defensa como ataque, solía ganar balones con la cabeza. Ahora, deberá aportar su conocimientos al equipo inferior de La Máquina”, publicó el club celeste.

