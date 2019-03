La fotografía de una jugadora de rugby que provocó 'abuso sexual'

Al pasar de los años, las mujeres han tenido mayor oportunidad en el mundo del deporte; sin embargo, es bien conocido que comúnmente reciben comentarios de todo tipo. Tayla Harris, jugadora de rugby y boxeadora australiana catalogó como "abuso sexual" las palabras que recibió en una fotografía que se publicó en redes sociales.

Te puede interesar: Chivas participará por primera ocasión en el International Champions Cup

Channel Seven, un canal de televisión publicó en Facebook una postal de la deportista de 21 años de edad durante un partido entre su equipo, Carlton ante los Bulldogs del Oeste, y fue ahí donde recibió decenas de comentarios sexistas, debido a la pose en que fue capturada, hecho que llevó al medio a eliminar la fotografía horas más tarde, aunque dicha acción molestó a la joven, debido a que consideró que al borrarla estaban cediendo a los comentarios realizados.

Por lo que Harris decidió postear la fotografía en sus propias redes: "esta es una foto de mi trabajo. Piensen en esto antes sus comentarios despectivos, animales", escribió la australiana.

Here’s a pic of me at work… think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj

— Tayla Harris (@taylaharriss) March 19, 2019