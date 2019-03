Con 18 años de edad, Santiago Harp sería el heredero de los Diablos Rojos

Santiago Harp Grañén, con 18 años de edad apunta a ser el heredero de los Diablos Rojos del México, pero la razón no es únicamente por ser el hijo de Alfredo Harp Helú, dueño del equipo de beisbol, sino por sus capacidades que ha mostrado dentro del negocio, con el que ha estado vinculado toda su vida.

Y es que Santiago tiene grandes conocimientos del beisbol, mismos que lo llevaron a realizar una contratación histórica para los Diablos durante 2018, además de haber sido el responsable del clubhouse (vestidores) del estadio recién inaugurado que lleva el nombre de su padre, los cuales deseó que no estuvieran debajo de los que tienen las Grandes Ligas.

Te puede interesar: Revive las mejores imágenes de la inauguración de los Diablos Rojos

Cuando tenía 17 años de edad se atrevió a hablarle al Ligamayorista Alexei Ramírez, para invitarlo a formar parte del equipo, llamada que sorprendió al cubano, pues tenía al teléfono a un adolescente, aunque tuvieron que pasar segundos para que escuchara: "jugarás en el equipo más importante de beisbol en México", frase que terminó por convencerlo, y aunque su paso fue breve, el mérito de la contratación es para Santiago, quien se demostró a sí mismo, lo capaz que puede llegar a ser dentro del negocio.

Foto tomada: Twitter @Territorioscore

"Yo estaba en Miami, el hijo del dueño me habló. Al principio de verdad que me extrañó que alguien tan joven supiera tanto de beisbol. Tenía muchas estadísticas mías y me contó muchas cosas de la organización, de verdad que es de aplaudir que a su corta edad, sepa lo que está haciendo", relató Ramírez a El Universal.

Alfredo Harp conoce de las capacidades de su hijo, en quien confía plenamente, muestra de ello fue la responsabilidad que le dejó al hacerlo responsable de los vestidores del Estadio, tarea en la que no falló, pues el joven de 18 años de edad superó las expectativas, pues conoce perfectamente al jugador y sabe de sus necesidades, por lo que personalizó los espacios para cada beisbolista, puso pantallas para que se distraigan horas previas a cada juego, cuenta con un gimnasio, tinas de hidromasaje, una caja de bateo techada, sala de psicología, entre otras cosas.

Foto tomada: @Territorioscore

"Santiago está enfermo de beisbol. Ha crecido con el equipo, sabe mucho del juego, sabe mucho de las necesidades que tienen los peloteros y cómo buscar lo mejor para que todo funcione. Le gustan los videojuegos y eso también ayuda para familiarizarse con nombres de beisbolistas y los números que van poniendo en la temporada", comentó Iván Terrazas, capitán de los Diablos Rojos.

Cabe mencionar que Santiago Harp radica actualmente en Oaxaca, pero el próximo verano se mudará a la Ciudad de México, donde estudiará en la Anáhuac, pero también para estar cerca del equipo mexicano.

*Con información de El Universal*

TE RECOMENDAMOS