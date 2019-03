'La historia de la hamburguesa me hizo leyenda en Bélgica': Hazard

Eden Hazard es uno de los grandes futbolistas en la actualidad debido a sus buenas actuaciones con el Chelsea y con la Selección de Bélgica, sin embargo, en su carrera ha cometido errores que en su momento le causaron problemas pero hoy puede contarlos como divertidas anécdotas.

Una de las historias más conocidas sobre el jugador del Chelsea fue revelada por su ex compañero del Lille de Francia, Rio Mavuba, quien contó que cuando el belga firmó contrato con los Blues el festejo se prolongó hasta altas horas de la madrugada: “Décidimos ir a tomar algo y se nos fue de las manos. A la mañana siguiente, Eden todavía estaba ebrio. No durmió, bebió toda la noche y metió un Hat-trick en treinta minutos”, relató, pero Hazard nunca la reconoció.

Otra de las “aventuras” que sí confirmó Hazard ocho años después fue cuando en 2011 abandonó un partido con Bélgica para comer una hamburguesa con algunos familiares. “La salsa de esa hamburguesa era mi preferida… Todavía le pido a mi madre que me traiga de vez en cuando a Londres. Cometí una estupidez. La historia de la hamburguesa… Aún nos reímos. Es lo que me convirtió en leyenda de la selección”, bromeó Hazard durante una entrevista para RTBF.

EL jugador del Chelsea también hablo sobre su futuro con Bélgica donde cumplirá 100 partidos en la selección. “No me he puesto una meta. Siempre dije que voy a jugar hasta que mi cuerpo aguante, pero también dependerá de la próxima generación. Si veo que un jugador joven entra en mi puesto yo me saldré. Cuando yo llegué otro tuvo que salir. Aún soy joven y creo que Courtois batirá mi récord. y más si juega hasta los 38 años. Tal vez haga un Buffon y juegue hasta los 40. Intentaré continuar mientras Thibaut siga”, comentó en tono de broma.

