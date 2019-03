Pirlo presume épica foto al estilo de 'The Beatles'

Luego de que Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Massimo Oddo y Massimo Ambrosini participaron en un juego de leyendas entre el Liverpool y el Milán en Anfield los italianos aprovecharon su estancia en Inglaterra y se tomaron fotos al estilo de The Beatles.

A través de Instagram, Andrea Pirlo compartió un par de fotografías donde el cuarteto de italiano intentó recrear la popular foto de The Beatles cruzando por Abbey Road. “'It’s been a hayas ray’s Night…'The Beatles came back”, escribió el ex jugador del Milán. La publicación fue muy bien recibida por sus seguidores así como por los fanáticos de la banda inglesa, hecho que quedó evidenciado por los comentarios positivos que recibió la fotografía. Hasta el momento la fotografía rebasa los 400 mil likes.

El partido entre de leyendas del Liverpool y Milán, terminó a favor del equipo inglés por 3-1. Andrea Pirlo anotó de tiro libre, sin embargo, Steven Gerard marcó el 3-2 definitivo.

