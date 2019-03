'Chofis' López, feliz con su regreso a las canchas

La satisfacción de Eduardo “Chofis” López es plena, tras volver a las canchas con el primer equipo de Chivas. Ya había jugado la semana pasada con la categoría Sub-20, frente al América, pero el sábado reapareció con el conjunto que dirige José Saturnino Cardozo y anotó un gol en el duelo amistoso que ganó el Rebaño Sagrado por 2-0 sobre el Zacatepec.

También te puede interesar

'Chucky' Lozano habría despertado el interés de tres grandes de Europa

“La verdad primero que nada agradecido con la gente que estuvo detrás de mi regreso. Antes de que me pasara esto me sentía muy mal, por eso tuve que recurrir a la operación. Todo salió muy bien y esto es producto del trabajo día a día que he venido haciendo durante semanas largas, muy intensas. Estuve trabajando muy tarde, mañana, tarde e incluso noches también”, explicó.

“Nunca descansaba, siempre entrenaba a doble sesión, me iba a la alberca, todos los días madrugaba, entrenaba antes que el equipo, en la tarde regresaba. Hay que seguir por el mismo camino y hoy en día me siento bien físicamente. Espero tener participación en los próximos partidos”, añadió Javier Eduardo López.

El futbolista de Chivas confesó que llegó a sentir desesperación durante la larga rehabilitación, tras ser operado de la rodilla izquierda. Pero ahora todo es distinto. “Un gol te da mucha confianza y vaya que tenía rato sin meter gol. Incluso estando yo en la tribuna viendo los partidos, me entraba la desesperación de que quería estar ahí anotando un gol. Desde el primer minuto que inició mi terapia, en mi mente siempre me puse que tenía que regresar con un gol y gracias a Dios se me dio”, detalló.

También puedes leer

VIDEO: Terrible pelea empaña inauguración del nuevo estadio de Diablos Rojos

Finalmente, consideró que vuelve en buen momento para ayudar a su equipo. Chivas no la está pasando nada bien, pues suma apenas una victoria en los últimos ocho partidos de la Liga MX. Pese a la racha, “Chofis” López confía en qué hay tiempo para buscar la calificación a la Liguilla por el título del Clausura 2019.

“Los partidos amistosos son buenos para ir retomando ritmo futbolístico, ya que en lo físico me siento muy bien. Estoy motivado al 100 por ciento y espero poder ayudar al equipo. Tengo mucha ilusión en hacer bien las cosas y colaborar a buscar los triunfos que necesitamos para meternos nuevamente a los puestos de Liguilla”, concluyó.

PUBLIMETRO TV