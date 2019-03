Me gustaría saber quién le dio permiso a ‘Tecatito’ de no venir: Martino

Como si se tratara del juego “teléfono descompuesto”, el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, quiere saber quién fue la persona que autorizó a Jesús Manuel Corona no viajar a Estados Unidos con el Tri, luego de que el Porto asegurara hoy en un comunicado que de común acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol se determinó que lo mejor para su jugador era quedarse en Portugal para atender su lesión.

"Si Porto dice que habló y la federación le dio autorización, me gustaría saber quién fue después que yo hablé con el jugador el día domingo previo al viaje. Si fue así, estamos en una sintonía diferente de lo que hablé yo con el futbolista", dijo en conferencia de prensa.

"Cuento lo sucedido y me pueden creer o no. Cuando del otro lado me quieren simular una verdad quiero aclararlo. Me gustaría saber quién, después de que hablé con el jugador, habló con la Federación y dijo que el jugador no podía venir”, declaró.

El Tata confirmó que no ha hablado con el representante de Corona, quien supuestamente habría solicitado una cita con él para explicar la situación del jugador, y comentó que lo más importante es no perjudicar al Tecatito y aseguró que no habrá consecuencias en un futuro para el jugador, “pero me gustaría que sean sinceros”.

"Con el representante podría hablar, pero no he hablado. Lo que hemos comentado es no perjudicar al jugador, hacer referencia con estas cuestiones que pasaron ahora, que no quiero decir que son mentiras, ¡pero son mentiras!, después lo hablaremos con el jugador, que es lo que más me interesa", puntualizó.

En conferencia de prensa previa al partido amistoso entre México y Paraguay, el director técnico Gerardo Martino explicó que usará un equipo completamente distinto al que jugó ante Chile porque “si convoco 28 jugadores, es porque quiero conocerlos (a todos)".

También fue cuestionado sobre los rumores acerca de que el defensa mexicano Edson Álvarez es seguido por visores de Europa y comentó: “Hay futbolistas que están jugando en México y tienen potencial para ir a Europa, como el caso de Edson”.

