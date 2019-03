Los 10 momentos más destacados de Conor McGregor

El luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor, anunció este martes su retirada de la Ultimate Fighting Championship (UFC), después de una carrera tan brillante en la "jaula" de pelea como controvertida fuera de ella.

Estos son los 10 momentos que definen a una de las mayores estrellas que ha dado este deporte de contacto extremo.

1.- Nacido en el barrio dublinés de Crumlin en 1988, McGregor, conocido como The Notorious, aprendió el oficio de fontanero, pero su vida cambió definitivamente el día que dejó la tenazas para coger los guantes. Debutó en la UFC en Suecia en 2013 ante Marcus Brimage, a quien mandó a la lona en el primer asalto.

2.- Rápido de manos y lengua, Conor también daba espectáculo en la sala de prensa y se presentaba a los promotores de las la UFC como el nuevo cuerno de la abundancia: "Puedo hacerlos ricos. Cambiaré tu vida de pobretón. Cuando me contrates, será una celebración. Llama a casa, llama a tu mujer. McGregor nos ha hecho ricos. Ponte la bragas rojas".

3.- Con estatus ya de estrella, The Notorious arrebata a José Aldo en 2015 el cinturón de campeón del mundo del peso pluma de UFC 194, con un espectacular nocáut en el primer asalto, después de apenas 13 segundos de pelea. Ningún otro luchador ha besado la lona tan pronto en la historia de esta competición.

4.- Al año siguiente, McGregor derrota a Eddie Alvarez en el combate por el título mundial de UFC 205 del peso ligero, lo que convierte al dublinés en el primer luchador que ostenta simultáneamente dos cinturones de campeón del mundo en dos categorías diferentes.

5.- Al hilo de su enorme fama, Conor da el salto al boxeo profesional en 2017 con un combate ante un púgil de leyenda como Floyd Mayweather Jr. El estadounidense le noqueó en el décimo asalto de una pelea que, no obstante, no ha sido tomada demasiado en serio por el mundo del boxeo, pero que generó enormes beneficios económicos para los implicados. Poco después, el propio McGregor lo calificó de "circo".

6.- En noviembre de ese mismo año, el irlandés fue multado con 400 euros por exceso de velocidad por un juzgado de Dublín, después de declararse culpable de conducir a casi 160 kilómetros por hora por una carretera con límite de 100 a las afueras de la capital.

"Le tengo que preguntar una cosa, ¿Cuánto gana? Puede que parezca estúpido, pero se lo tengo que preguntar y, por favor, no me diga que gana 110 millones en un día", le planteó la magistrada durante el juicio. "Son 140 millones", respondió McGregor.

7.- En abril de 2018, McGregor, tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares tras escuchar tres cargos de agresión y uno de vandalismo impuestos por su participación en un altercado en el aparcamiento interior del Barclays Center de Brooklyn, Nueva York (EE.UU.). Las cámaras de seguridad le captaron fuera de sí, arrojando objetos a través de la ventana de un autobús que transportaba a peleadores de la UFC, después de perder su combate contra el ruso Khabib Nurmagomédov en el UFC 229.

8.- A finales de 2018, McGregor sorprende con su faceta empresarial al presentar su propia (y exitosa) marca de whiskey irlandés "Proper No. Twelve", en referencia al número 12 con el que se identifica su barrio natal de Crumlin, uno de los más pobres de Dublín.

9.- El pasado 11 de marzo, el luchador fue arrestado en Miami Beach, acusado de robo y conducta criminal por pisotear y llevarse el teléfono de un seguidor que trató de fotografiarlo.

10.- McGregor comunica el 26 de marzo de 2019 su retirada de la UFC a través de su cuenta de Twitter, lo que sorprende a sus seguidores, pues días antes había asegurado que estaba listo para volver y en conversaciones para formalizar nuevas peleas en los próximos meses.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019