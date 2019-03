Chivas conoce rivales para la International Champions Cup

Chivas ya conoce a sus rivales para la International Champions Cup. El único representante del Continente Americano se enfrentará en julio próximo al Benfica de Portugal, la Roma de Italia y el español Atlético de Madrid. El certamen de pretemporada se disputará en estadios de Estados Unidos.

La mañana de este miércoles se realizó oficialmente el sorteo del torneo en Nueva York. Además, se dieron a conocer las fechas y sedes de los encuentros de este certamen que reunirá a 12 equipos, 11 de ellos históricos clubes europeos. Y así, Chivas conoció su suerte.

El martes 16 de julio debutará ante la Roma de Italia, en el SeatGeek Stadium, de Bridgeview, Illinois. Cuatro días después, enfrentará al Benfica de Portugal, en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California. Para cerrar la primera ronda, el Rebaño Sagrado jugará contra el Atlético de Madrid, el 23 de julio, en el Globe Life Park, de Arlington, Texas.

Los clubes que participarán en la International Champions Cup son Milán, Juventus, Inter y Roma de Italia; Real Madrid y Atlético de Madrid, de España; Manchester United, Arsenal y Tottenham Hotspur, de Inglaterra; Bayern Munich de Alemania; Benfica de Portugal y Chivas de México.

