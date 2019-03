'Positivos los resultados, pero fueron amistosos': Gerardo Martino

Los dos primeros partidos al frente de la Selección Mexicana de Futbol dejaron satisfecho al técnico argentino Gerardo Martino quien, sin embargo, consideró que existen aspectos de los que su equipo adolece y que en un torneo oficial les puede resultar costoso.

“Se ha mejorado porque es imposible tener un funcionamiento muy fluido cuando tenemos tan pocos entrenamientos y partidos, cuando hablo de mejorar toco todos los aspectos, desde acertar con el pase, mejorar la presión y lo que hemos visto es que ante Chile y Paraguay permitimos meter al rival en partido, en competencias oficiales eso será un handicap importante”, advirtió.

Manifestó que le agradó el desempeño que tuvo su escuadra durante el lapso inicial en el duelo con Paraguay, ya que corrigieron situaciones que presentaron en el juego ante Chile.

“Me gustó la primera media hora de juego, la diferencia entre el juego de hoy de Chile es que ante Chile nos faltó precisión para el pase profundo, y hoy esas mismas pelotas que encontramos tuvieron un buen destino y nos permitió hacer tres goles en poco tiempo”, apuntó.

Indicó que sacó conclusiones importantes respecto a lo que será la Copa Oro y la elección de jugadores, pero dejó en claro que los que sean considerados para esa competencia no pueden pensar que serán incondicionales, y los que no entren en la lista tampoco deben creer que están fuera para próximos compromisos.

“Este es un proceso de cuatro años que no empieza ni termina con la Copa Oro, porque el que esté no tiene derecho a pensar que tiene el futuro asegurado, y el que no esté que no piense que no será tomado en cuenta en el futuro”, estableció.

Destacó que “el balance de estos dos duelos es positivo, pero son partidos amistosos y nada más, seguimos enfocados en lo que viene sin pensar que ya está todo solucionado, ni mucho menos”.

“Hay que tener equilibrio, es cierto que podemos decir que estuvimos por encima de lo lógico en una selección que lleva pocos días de trabajo, pero es sólo eso, hay que estar equilibrados, pero si empezamos bien hay que continuar de la misma manera y no creernos, a veces es difícil manejar la ilusión de la gente, pero no podemos equivocarnos nosotros”, sentenció.

