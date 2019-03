‘No tuve tiempo para ver a Lainez’: Quique Setién

Quique Setién, director técnico del Betis, admitió que no vio a su jugador Diego Lainez, quien jugó el primer tiempo del partido entre la Selección Mexicana y Paraguay el martes pasado, pero reconoció la importancia de que el delantero mexicano haya tenido minutos, ya que con su club no los tiene.

“No tuve tiempo para verlo. Tenía siete (jugadores seleccionados) internacionales y el tiempo no me ha dado. Lo más importante para Diego es que juegue. Aquí, desgraciadamente, no le podemos dar más minutos, aunque es verdad que nos aporta muchas cosas, pero a los jóvenes lo que más les importa es jugar”, comentó en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO: Técnico es llevado al hospital en pleno partido

'No soy el guionista de ninguna telenovela mexicana': DT del Porto

El técnico de los béticos fue cuestionado sobre qué le conviene a Lainez, si jugar con el Tri Mayor y con el Betis o con la Selección Sub 20 en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará en mayo y junio en Polonia. “Si no puede jugar en el primer equipo, que juegue en el segundo”, respondió.

PUBLIMETRO TV