'Chicharito tiene historia, pero Jiménez es el del momento': Zague

La delantera es la gran disyuntiva a la que se enfrenta Gerardo Martino con la Selección mexicana, pues tiene a dos atacantes de calidad e historia; sin embargo, en el sistema de juego que mostró el técnico argentino durante la Fecha FIFA sólo existe espacio para uno: Javier Hernández o Raúl Jiménez.

En una entrevista con Publisport, Luis Roberto Alves Zague compartió su punto de vista sobre el dilema que tiene el Tata Martino, pues reconoce que Hernández Balcázar lleva cierta ventaja por el legado que ha marcado con el Tri al ser el máximo anotador con 51 tantos, pero considera que Raúl Jiménez atraviesa por un mejor momento en la Liga Premier.

La pregunta del millón: ¿Javier Hernández o Raúl Jiménez?

— Ambos jugadores son grandes futbolistas, lo han demostrado con sus características y en sus equipos. Chicharito tiene historia, obviamente lleva una ventaja muy marcada sobre Raúl Jiménez, pero el futbol también es de momentos y creo que el momento futbolístico es de Jiménez. Obviamente Javier sabe de eso y trata de demostrar su capacidad en cada oportunidad que tiene, la cual es muchísima, pero creo que ahorita a los dos delanteros los veo seguros para estar en la Selección.

¿Qué opinas del comportamiento de Chicharito en redes sociales?

— No sé si yo sea la persona más idónea para hablar de eso, pero Javier tiene a su padre, que también fue un gran ex futbolista, con muchas experiencias; tiene a su abuelo. En su entorno tiene personas que le puedan aconsejar, pero creo es una equivocación su comportamiento. Veo que esta generación actual de futbolistas le da mucha importancia a las redes sociales, están más preocupados de lo que se dice que con lo que realmente deben hacer en el terreno de juego, parece que las calificaciones del público son más importantes que hasta la misma autocrítica, porque al final de cuentas todos somos conscientes como futbolistas y te das cuenta cuando juegas bien o cuando juegas mal y no te debe de importar tanto el entorno externo, pero esta generación se ha preocupado muchísimo; es una equivocación, ojalá no se enganchen, porque la verdad es que no te lleva a nada bueno.

Recién pasada la Fecha FIFA, ¿cómo viste el funcionamiento del Tri con Gerardo Martino?

— Me gustó, pero creo es prematuro para poder sacar conclusiones muy profundas, pero me da gusto que Tata maneje un léxico más objetivo, con relación a lo que quiere de un futbolista, y eso es importante, porque ayudará a que el mismo jugador lo acepte, lo entienda y trate de asumir el compromiso. Martino tiene el liderazgo por su experiencia, su capacidad, pero que al final de cuentas los ejecutores son los futbolistas, creo que fueron dos partidos buenos, sobre todo el de Chile, ya que ante Paraguay es difícil decir, porque el rival fue de muy baja calidad; me hubiera gustado ver un partido con más exigencias, pero el primer partido ante Chile me dejó buenas sensaciones, sobre todo tuvieron aciertos futbolísticos básicos e importantes.

Jugadores como Diego Lainez y Roberto Alvarado, ¿deben estar con el Tri mayor?

— No atraviesan un buen momento, se ven inseguros, aún el mismo Erick Gutiérrez, que a pesar de estar en el PSV no anda bien. Los veo temerosos, inseguros, no los veo tan precisos, entonces yo creo que la verdad sería ideal para Lainez (jugar el Mundial Sub 20), encontrar un habitat mucho mejor para ellos, en un contexto donde puedan jugar y generar esa confianza y seguridad, y a partir de ahí nuevamente levantar la mano para estar en la Selección mayor. Creo que todavía no están maduros, no están hechos para estar al nivel de esas exigencias.

Cambiando de tema, ¿cómo ves al América en este Clausura 2019?

— Bien, los veo muy bien, mantienen un nivel, estilo y una dinámica importante para corresponder a la expectativa de los aficionados americanistas que somos muchos, que somos fieles a muerte con el equipo, pero también somos muy exigentes. Ser del América es saber que tienes que ganar y tienes que gustar, obviamente a veces falta el gustar, pero va ganando y va mostrando que el título del torneo pasado no fue casualidad; esperemos que sigan en esa tendencia y que sigan demostrando que el equipo está bien manejado y dirigido, que los jugadores están comprometidos con el proyecto como han mostrado hasta ahorita. En lo anímico los veo bien, nos brindaron el triunfo en estos dos últimos Clásicos ante Chivas y eso es importante para el aficionado.

¿Henry Martín merece la titularidad por arriba de Nicolás Castillo?

— Es cuestión de méritos, a mi me gusta, yo siempre voy a defender a muerte al jugador nacional, no tengo nada contra los extranjeros, soy hijo de un jugador extranjero que vino a triunfar, pero creo que han sido injustos con Henry Martín, creo que él merecería más oportunidades, pero ahí quien tiene la palabra es el entrenador, pero si creo que han sido injustos.

