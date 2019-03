LeBron James queda descartado para jugar el resto de la temporada

James no participará en los últimos seis partidos de la sexta temporada seguida de los Lakers con un balance negativo de victorias y derrotas, anunció el equipo el sábado.

En un comunicado, el presidente de operaciones de básquetbol Magic Johnson y el gerente general Rob Pelinka aseguraron que la decisión permitirá a James tener una recuperación plena de la lesión en la ingle que le ha tenido a maltraer desde diciembre. Se trata de la primera lesión significativa que la súper estrella ha padecido en su carrera.

“Luego de consultar con nuestros doctores y personal médico, decimos que LeBron no compita en los partidos que quedan en la temporada”, indicó el comunicado. “Esta decisión permitirá que la ingle sane totalmente, y es lo mejor tanto para el éxito futuro de tanto Lebron como los Lakers”.

