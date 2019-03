¿Se despide Carlos Vela de la Selección mexicana?

Mucho se ha hablado de la ausencia de Carlos Vela con la Selección mexicana, y aunque algunos aficionados ven necesaria la participación del futbolista, el elemento de Los Angeles FC considera que Gerardo Martino tiene plantel suficiente para competir, por lo que no se siente indispensable.

"Tengo que hablar con Tata y nunca se sabe. Tienen un buen equipo, tienen buenos jugadores en México, no necesitan a un jugador en específico. Tenemos muchos jugadores para usar, no es como si no está Carlos es un problema. Hay muy buenos jugadores, quizá mejor que yo. Siempre es bueno que muchos jugadores tengan oportunidades y les vaya bien", expresó Vela a ESPN.

El jugador de 30 años de edad, mencionó que cuando se reunió con el estratega argentino hablaron de futbol, amigos y familia,quedando a sus órdenes para lo que necesitara fuera del campo.

Vela marcó un hat-trick ante el San Jose de Matías Almeyda la tarde de hoy, resultado que lo dejó satisfecho. "Siempre trabajo para ser el mejor jugador, claro que cuando estaba en España estaban Messi, Cristiano, es imposible ser el mejor, pero aquí siento que estoy en buen nivel, tengo buenos presentimientos, creo que puedo ser uno de los mejores de la liga".

