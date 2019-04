Duele a Chivas la salida de José Cardozo

El viaje para Chivas fue muy distinto a otros. Tras la derrota ante Pumas, el Rebaño Sagrado regresó a la ciudad de Guadalajara ya sin José Saturnino Cardozo. Y el plantel reconoció que fue dolorosa la salida del técnico, pues los jugadores asumen como suya la culpa del mal momento.

Las estadísticas de la jornada 12 del Clausura 2019

Michael Irvin anuncia que está libre de cáncer

“Primero el resultado nos duele, pero después de ver el funcionamiento que tuvimos creo que no se vio un equipo con entrega, con garra. Así que tenemos que hablar entre nosotros porque más allá del entrenador, que es el que paga las culpas de los que actuamos, debemos cambiar muchas cosas. Hemos dejado de hacer muchas cosas, de jugar en equipo que es lo que nos ayudaba a a sacar triunfos. Con la salida del profe, nosotros dolidos porque somos los principales actores. El que despidan a un entrenador le duele al jugador, después de trabajar un tiempo, acostumbrarse a los entrenamientos, a ver esas caras. Desearle lo mejor y agradecerle por todo el apoyo que nos dio”, explicó Isaac Brizuela.

“No lo alcanzamos a ver porque estaba en junta, pero nos comunicó su cuerpo técnico que dejaban de trabajar con nosotros. Cuando te dan esa noticia es algo doloroso, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decirle a esas personas que día con día tratan de ayudar, hacer el bien por el equipo. Lamentablemente no se pudo, debemos aceptar esta situación y simplemente apretar porque los principales culpables somos los que estamos en el terreno de juego”, añadió el “Conejito”, único jugador que se detuvo a hablar con los medios de comunicación.

Reiteró que la culpa es del plantel y nadie se puede excluir de ella. “Todos estamos metidos en esta situación, nadie nos salvamos. Somos un equipo y cuando ganamos, ganamos todos. En otras situaciones también, cuando se pierde hay que poner la cara, hay que saber aprender de la derrota. Sabemos que la afición está muy molesta con nosotros y aceptamos todas las críticas porque sabemos que ya son tres torneos y con este no nos podemos permitir el no estar en una nueva Liguilla. Tenemos partidos donde debemos apretar y dejar el alma”, señaló.

“Lamentablemente en este deporte el que paga las circunstancias es el cuerpo técnico debido al mal paso. Pero nosotros tenemos mayor porcentaje de culpa, por eso estamos aquí, sabemos la situación que estamos viviendo. Trataremos de cambiar las cosas porque no nos gusta estar en esta situación y el cuerpo técnico de Cardozo junto con él desearle lo mejor y agradecerle”, concluyó Brizuela.