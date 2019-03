Hamilton se corona en el Gran Premio de Baréin: 'Checo' terminó dentro del Top 10

El inglés Lewis Hamilton ganó este domingo el Gran Premio de Baréin, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, donde encabezó otro 'doblete' de Mercedes, por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que sigue liderando el campeonato, con 44 puntos, uno más que el británico.

Hamilton ganó en el circuito de Sakhir por delante de Bottas y del joven monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había salido desde la 'pole' y que lideraba claramente, hasta que su monoplaza se fue quedando sin potencia; perdiendo a falta de ocho vueltas el primer puesto de una prueba en la que, gracias a la entrada del coche de seguridad en las últimas vueltas, logró, al menos, 'salvar' el tercer puesto y firmar, con 21 años, su primer podio en F1.

