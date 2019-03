Liga Americana: Contendientes y pretendientes

Estamos a unos cuantos días del opening day de la MLB. Con el antecedente de una estupenda temporada 2018, éste año las expectativas no son menores; trades interesantes, caras nuevas y equipos que estrenan Manager, prometen ponerle aún más emoción a la temporada venidera.

Bajo esta premisa es que en Gurús Deportivos nos dimos a la tarea de hacer un breve preview sobre cada Liga. Pero buscando hacerlo más entretenido, nos enfocamos en tópicos como equipos contendientes, pretendientes, sorpresas y demás apartados que esperemos sea de su agrado.

Inauguramos alfabéticamente con la Liga Americana, sede de los campeones Boston Red Sox. Vamos.

Contendientes.

Boston Red Sox.

¿A un 2018 de ensueño le sigue la pesadilla? No lo creo, pero tampoco esperemos un comienzo demoledor por parte de Boston. Será algo complicado suplir las ausencias de Joe Kelly y Craig Kimbrel, pero no olvidemos que Alex Cora, manager, demostró ser un gran estratega, así que sabrá acomodar bien sus piezas. Por otro lado, la fuerte rotación abridora está intacta, quizás esperando a ver si David Price se recupera a tiempo de su enfermedad y si Nathan Eovaldi deja atrás esa fea pretemporada. Y por último, el núcleo de poder, es decir, Benintendi, Betts, Bradley, Devers y Boagerts, prometen seguir siendo esenciales ya sea en la caja de bateo o con su guante. ¿Apostarían contra ese Line up? Yo no. Y sabemos lo complicada que es la temporada siguiente a un campeonato, pero Red Sox en definitiva arranca como serio contendiente.

NY Yankees.

La versión 2019 de Yankees es básicamente la misma del 2018.

Adiciones de interés: Gio Gonzalez (Ligas Menores), Troy Tulowitzki, James Paxton y D.J. LeMahieu. Me encanta sobre todo lo que pueda aportar LeMahieu.

Baja considerable: El relevista David Robertson, quien regularmente era sólido.

Nota al calce: No haber pujado lo suficiente por los servicios de Bryce Harper o Manny Machado, es presión de entrada.

Fuera de ello el roster de Yankees regresa motivado (y muy exigido) para dar ese paso que les faltó la temporada anterior. Mi duda: Aaron Boone. Sí, demostró que tiene madera de Manager y despejó la desconfianza que generaba, sin embargo, no era tan difícil con ese roster; y dos, en playoffs se quedó muy corto en cuanto a estrategia. Su segundo año debe ser el de redención. ¿Destronar a Boston en el Este? No lo sabemos, pero la rivalidad promete fuego.

Houston Astros.

Línea por línea tan buenos como Boston y con ganas de revancha. El inconveniente: las salidas de Charlie Morton y Dallas Keuchel sumadas a la cirugía de Lance McCullers, quien seguro se perderá toda la temporada, dejando así una rotación abridora seriamente minada. El combo Gerrit Cole-Justin Verlander más la llegada del veterano Wide Miley suena a buen reemplazo, siempre y cuando mantenga el nivel que tuvo en Milwaukee. Demos el beneficio pues.

Como con Boston, lo mejor de Houston está en su Manager y orden al bat. Springer, Bregman, Altuve, Reddick y compañía ahora tendrán la ayuda de Robinson Chirinos, quien llega proveniente de Texas para ocuparse de la receptoría.

En una división donde sólo Oakland parece dar pelea, Houston está llamado a repetir título o, en el mínimo de los casos, comodín.

Pretendientes.

Oakland Athletics

Mística, carácter y un baseball alegre, los llevaron a un comodín que se antojaba imposible. ¿Pueden repetir (y más) éste 2019? Creo que sí por una razón: nadie esperaba nada de ellos y en la segunda mitad lograron encenderse.

Ésta temporada Sean Manaea y Andrew Triggs inician en lista de lesionados, pero la firma de Marco Estrada (ex Blue Jay) parece suficiente para parchar una rotación competente donde Fiers es el as indiscutible. Mismo caso para el bullpen, sin grandes nombres pero con peloteros de experiencia como Joakim Soria, Fernando Rodney, Liam Hendricks y Yusmeiro Petit, por mencionar algunos.

En Line up poco cambió y se espera que Khris Davis dé todo en lo que parece su último año con la organización. No creo que repita la cifra de 48 cuadrangulares, pero es un hecho que va aportar mucho con el bat.

Por último hay altas expectativas sobre el zurdo Jesús Luzardo, quien es uno de los mejores prospectos de toda la liga. Debido a una lesión es probable que se integre al roster hasta Mayo, pero vamos, así comenzaron los Atléticos del año anterior.

Los Angeles Angels

Con nuevo Manager y mientras Mike Trout siga siendo el mejor jugador de la MLB, no podemos descartar un resurgimiento de Angels. Menos tomando en cuenta nombres como Pujols, Ohtani, Kalhoun y Lucroy.

Las dudas: ¿Cómo resultará Brad Ausmus en el puesto de Manager? ¿Y qué tan sano estará el equipo? Lo primero será positivo, pues Ausmus tiene mucha experiencia y conoce bien la organización. Lo segundo sí que ha sido un lastre en el equipo, y no lo digo solo por la situación del brillante pero frágil Ohtani, Trout y Pujols también han tenido sus periodos de baja. Y ni mencionar a Matt Shoemaker. Eso ya no debe suceder, en específico con su rotación, la cual se reforzó con un Matt Harvey que además de polémico suele lesionarse. Otra contratación interesante en ese rubro es Trevor Cahill, veterano que brilló en Oakland la temporada anterior. Son detalles que parecieran no ser relevantes pero que también pudieron haber sido eso que los dejó una vez más fuera de postemporada.

Lo de Rays en 2018 es casi inexplicable. ¿La razón? Su manager, Kevin Cash, quien de plano rompió el libro de baseball con sus cambios de rotación así como sacando lo mejor de jugadores que otros equipos habían desechado. Ejemplo: Joey Wendle, un desperdicio de Oakland que en Tampa bateó para .300 y 61 impulsadas.

A nada de meterse a playoffs la temporada anterior, se espera que ésta sea la buena. El pequeño obstáculo: compartir división con Yankees y Red Sox, lo cual los pone en posición de competir por un único y codiciado wildcard. Pero, ¿quién dice que no pueden superar las expectativas?

Si su “rotación abridora” ya es buena con el flamante Cy Young de la americana en la figura de Blake Snell, qué tal lo que llegó a aportar Tyler Glasnow y ahora Charlie Morton. ¿Y qué me dicen de Mike Zunino? Un gran catcher cuyo bat es de peligro. ¿Mas bats? Matt Duffy, Choi, Wendle, Meadows y Avisail García. Punto aparte merecen Kevin Kiermaier, quien es todo es un espectáculo en el jardín central; y Tommy Pham, uno de los pocos jugadores a los que se les puede llamar “cinco herramientas”. Con Cash al mando de ese talento, Rays está para ser equipo revelación y más.

Equipo Incógnita.

Cleveland Indians.

¿Por qué incógnita? Porque Indians es un equipo que puede ir para cualquier lado, son pretendientes pero tienen material para ser contendientes o hasta ser una decepción. Lo seguro es que no podemos descartarlos.

No cuando tu rotación consiste de nombres como Corey Kluber, Trevor Bauer, Shane Bieber y Carlos Carrasco. El problema de Indians es que dejaron de hacer carreras en el momento más crítico de su temporada. Y con la partida de Edwin Encarnación a Seattle, el panorama no es del todo positivo.

Terry Francona tiene a disposición un roster donde adiciones como Carlos Santana, Jake Bauers, Hanley Ramirez y A.J Cole deben cubrir bajas sensibles como la del mencionado Encarnación, Cody Allen y Josh Donaldson. Pero con ese Manager, un infield de lujo y algo de suerte de jugar en la división más débil, pueden llegar bien al verano y reforzarse con miras al título.

Figuras a Seguir.

El éxito de Tampa Bay pasa por el brazo de Snell sí o sí.

Vladimir Guerrero Jr. Éste chico en cualquier momento se va a hacer de la 3B en Toronto, y con su extraordinario talento puede impulsar a la franquicia.

Edwin Encarnación. ¿Es Encarnación la pieza que le faltaba a Seattle? Veremos.

Daniel Palka. Si hubo algo rescatable en White Sox, fue el novato Daniel Palka, quien impuso récord de más cuadrangulares para un zurdo en la franquicia. Ojalá siga dando de qué hablar.

Ryan Borucki. Juega en una división complicada, pero éste pitcher de Toronto puede ser el Snell de éste año. Ojo con él.