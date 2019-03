Liga Nacional: Contendientes y pretendientes

Continua el previo al inicio de temporada MLB, toca ahora revisar la competidísima Liga Nacional, donde varios equipos tienen elementos para postemporada y pinta para decidirse por un pequeño margen y hasta el último día, tal como pasó en 2018. Esperamos así sea. Vamos.

Equipos Contendientes.

L.A Dodgers. Les tocó, de nuevo, bailar con la más fea en la Serie Mundial, pero eso no quita que Dodgers no esté a la altura de una nueva oportunidad.

El cambio más llamativo indudablemente es la salida de Yasiel Puig, tan talentoso como conflictivo, su partida deberá limpiar el aire en el vestidor. Otra baja sensible fue Manny Machado, que como Yasiel, no justificaba su productividad con su personalidad y aparte falló en la hora cero.

Las nuevas caras en Dodgers son Joe Kelly, Russell Martin, y A.J Pollock. ¿No es suficiente? Yo creo que sí. Kelly (también polémico) viene a reforzar un buen bullpen. Y qué decir de su super rotación abridora, donde Buehler destaca ya a la par de un lesionado Kershaw.

Los únicos problemas que veo en Dodgers son dos. Uno, la afición esperaba que firmaran a Bryce Harper y dado que no se logró, todo lo que hagan “los nuevos” queda en segundo plano y aumenta la presión de dar resultados. Dos, que tienen un gran depth chart y aunque suene contradictorio, eso es malo para Dave Roberts quien, recordemos, tiende a sobremanejar el equipo y le ha costado muy caro. En caso de lesiones, tanta profundidad se agradece, pero con todos sanos a ver si no se vuelve loco una vez más.

A pesar de todo, Dodgers están llamados a ser el gran contendiente de la Nacional. Se ve como una última oportunidad de esta brillante generación.

Atlanta Braves. ¿Braves? Sí señor, este equipo se ve listo para contender en serio. Lo más convincente, quizás, es que su núcleo joven fue medular en las 90 victorias que consiguieron el año anterior. Max Fried, Ozzy Albies, Soroka y el novato del año, Ronald Acuña, no pueden más que mejorar. Y eso sumado al nuevo talento y su dispareja división, pone a Atlanta como contendiente del Este y toda la Nacional.

La llegada de Brian McCann y Josh Donaldson aporta experiencia y poder al bat. ¿Que ya no son lo que eran? Bueno, lo mismo se decía de Freddie Freeman el año anterior y resultó ser el gran complemento de veteranía junto con Markakis. Brian Snitker, manager, le atinó a la fórmula y desea replicarla. Me gusta sobre todo lo de McCann, pues ofrece una mejor visión defensiva.

La duda es el bullpen, pero habrá que ver la labor de Rick Kranitz, nuevo coach de pitcheo. Y en caso de necesitar, tienen muy buenos prospectos en fila para subir al equipo. No me sorprendería ver otro Acuña salir de la nada y hacer de estos Braves un hueso duro de roer.

Equipos Pretendientes.

Philadelphia Phillies. Si no fuera porque se les acabó el gas en la recta final del 2018, los pondría fácilmente en contendientes, pero vaya que Phillies están para dar un golpe de autoridad.

La nota a seguir es Bryce Harper, su flamante y carísima nueva adquisición. ¿Puede ser ése gran bat que faltaba? No lo dudo, pero primero mesura y pitcheo.

La rotación de Filadelfia fue sólida, y aunque buscaron sin éxito hacerse de un pez gordo en el offseason, Aaron Nola, Arrieta y Pivetta ofrecen un repertorio estupendo. Mismo caso para el bullpen, donde David Robertson deberá desquitar el salario con más innings de los que jugaba en NY.

El Line Up me encanta para poner números fuera de serie, no solo es Harper, la contratación de Andrew McCutchen, Jean Segura y J.T Realmuto sumadas al joven de casa Rhys Hoskins, arma un orden al bat desafiante.

Habrá que ver, sin embargo, si el Manager Gabe Kapler ya dejó atrás sus métodos o raras decisiones. No es difícil ganar con éste roster, siempre y cuando lo emplee bien.

Colorado Rockies. Que Rockies estará nuevamente en playoffs, es casi un hecho. Que ahora sí den el siguiente el paso, no lo aseguraría.

Sus bats se apagaron, y feo, en el momento más crucial de la temporada y playoffs. Eso no se permite jugando en Coors Field. Pensando en ello trajeron a Daniel Murphy para cambiar un line up donde Arenado, Story y Blackmon son referencia, aunque éste último ha venido a la baja.

La rotación tampoco es del todo convincente. Freeland, Senzatela y Gray son la carta de presentación, pero hace falta profundidad a largo plazo. Es posible que, como el año anterior, el bullpen y excelente defensa sean fundamentales, pero repito: Colorado vive por y para aprovechar las bondades de su parque y ahí es donde se espera que TODOS hagan su parte. Veremos.

Equipo Revelación.

Cincinnati Reds. Aquí en Gurús siempre nos gusta hacer una apuesta arriesgada cuando de sorpresas en baseball se trata, y la de éste año juega en el Great American Ball Park de la Liga Nacional.

La temporada anterior mencionamos, en más de una ocasión, que los Reds no eran el conjunto tan malo que decían las estadísticas. Irregulares, sí, y mucho, pero había un núcleo interesante que con un par de ajustes bien podía competir.

Con ello en mente más el hecho de jugar en la muy reñida Central de la Nacional, la gerencia se puso las pilas en la agencia libre y trajeron uno que otro pez gordo que pueda darle un empuje mayor a este equipo.

¿Yasiel Puig en un parque amigable para sluggers? Esperen una productividad mayor a la que ponía en L.A. Mismo caso para Matt Kemp. A ellos se suman los pitchers Alex Wood, Sonny Gray y Tanner Roark, ¡Wow! ¿No es una sensacional rotación? Y no olvidemos que Luis Castillo pinta para hacer un rebound este año.

Lo que me gusta más de Reds es que trajeron a Dave Bell como nuevo Manager, quien ademas de mucha experiencia en la Liga Nacional, sabe desarrollar jóvenes. Y tiene uno de los mejores prospectos en la figura de Nick Senzel. Otro nuevo Coach es Derek Johnson, quien se encargará del pitcheo. ¿Quién es? Nada más el arquitecto detrás del gran pitcheo de Brewers el año anterior. Ya quiero ver qué hace con esta rotación.

Repito, jugar en la Central es muy difícil y el margen de error casi nulo, pero hay material para ser revelación.

Equipo Incógnita.

San Francisco Giants. Con ese roster y Bruce Bochy al frente en su último año, la temporada de San Francisco debe ir lejos, pero también está latente otro año decepcionante. ¿Cuál será pesará más?

La nueva oficina de operaciones en manos de Farhan Zaidi, ex Gurú de Dodgers, no hizo ruido en la agencia libre a excepción de Erik Kratz, quien le quitará mucha carga de trabajo al gran Buster Posey, fuera de eso, lo de Zaidi es descubrir talentos. Y dado que San Francisco no tiene grandes prospectos, todo apuntaría a trades de verano y ahí entra el nombre de Madison Bumgarner.

El ya histórico MadBum está en su último año de contrato y conforme su edad o lesiones el valor cambia. De no hilar una buena racha para cuando llegue el verano, es posible que lo deseen canjear por varios prospectos y/o veteranos, pero en caso contrario seguro se queda y tendrían que jugársela con lo que haya o intentar cachar un pez gordo en el treadline. ¿Estará listo el brazo de Cueto para unirse al equipo en esas fechas? ¿Longoria ahora sí aparecerá? ¿Es Rodriguez el ace revelación? Y no olvidemos el poder de Solarte, quien podría robarse la titularidad en el infield. Este equipo es incierto, pero para nada desechable.

Figuras a Seguir.

Ronald Acuña. En lo personal, mi novato favorito del 2018. Ya quiero ver lo que apotará para Braves esta temporada.

Nick Pivetta. Si Pivetta puso números de grande a pesar de la defensa de Phillies, tomando en cuenta que mejorarán, bien podría ser la sorpresa de la Liga.

Manny Machado. Él solo no puede transformar a los Padres de San Diego, pero si el talento alrededor (y tiene) da la nota, será más espectáculo del ya esperado.

Juan Soto. El jardinero de apenas 20 años se robó los reflectores en Nationals en el 2018. Dicen que son la sorpresa de esta temporada. Quiero ver cómo responde éste chico.

Dereck Rodríguez. Rodríguez está a nada de ser dominante en serio. ¿El Buehler de la bahía éste 2019?