Atlas femenil se siente 'por el camino correcto'

La semana de descanso vino bien al Atlas femenil. Su último resultado no fue el esperado: 2-2 en casa frente a León. Pero de la pausa que vivieron las rojinegras en la jornada del fin de semana pasado sirvió para reflexionar. El técnico Fernando Samayoa aseguró que a su equipo no le pesa toparse con adversidades y que ve a sus dirigidas por el camino correcto.

“Lo que más me gusta de mi equipo es que siempre seguimos luchando ante la adversidad. Somos un equipo especialista en ir en contra de los marcadores. Me gusta que remontamos, que nunca damos ninguna pelota por perdida y que no renunciamos a nuestro estilo de juego”, explicó el entrenador del conjunto rojinegro.

“Sabemos que vamos por el camino correcto, tenemos que tener calma y paciencia pues aún nos quedan tres jornadas por disputar. Iremos con la misma convicción de ganar cada una de ellas para llegar bien a nuestra segunda Liguilla consecutiva”, añadió el estratega del Atlas, Fernando Samayoa.

El último encuentro de las rojinegras dejó una gran enseñanza. No gustó a nadie el 2-2 frente a León, pero hay lecciones importantes que ayudarán al equipo. “Estamos tranquilos, pero sabemos que dejamos de hacer cosas en ese partido que nos llevaron a conseguir ese empate. Seguiremos trabajando para mejorar esos errores puntuales”, concluyó el entrenador del Atlas, que ya aseguró su lugar en la Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.

