Mujer árbitro fue agredida tras expulsar a jugador en liga amateur de Puebla

Una mujer árbitro fue brutalmente agredida por un hombre a quien expulsó de un partido de fútbol rápido de la Liga “Gycerv Chapultepec’ en el estado de Puebla.

También te puede interesar

Presidente de Chile sorprende a Usain Bolt con un meme

De acuerdo con información publicada por Milenio, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 27 de marzo, luego de que un miembro del equipo Juárez, identificado como Jorge Domínguez “El panda” saliera expulsado del partido, sin embargo, la decisión de la silbante, Mitzy Herrera, no le pareció la correcta y la golpeó causándole heridas en el ojo izquierdo que requirió sutura de tres puntos.

El gremio del Colegió de Árbitros de Puebla dio a conocer el caso a través de redes sociales para generar conciencia entre los jugadores amateurs para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir.

“Sólo es hacerles saber que simplemente jueguen y no agredan, yo no puedo trabajar por la lesión que me ocasionó. Pero esto me pasó haciendo mi trabajo como árbitro, en serio si no controlan su actitud mejor no jueguen. Mujeres y hombres nadie debe agredir y lastimar sólo porque el árbitro los expulsó, sepan respetar dentro y fuera de la cancha”, escribió la silbante en redes sociales.

Hasta el momento no se sabe si la silbante interpuso una demanda ante las autoridades competentes para proceder legalmente contra su agresor.

PUBLIMETRO TV