VIDEO: Portero titular de Inglaterra protagoniza pelea callejera

El Everton informó el lunes que ha abierto una investigación interna, luego de que trascendieron videos en los que aparentemente el arquero Jordan Pickford se enfrasca en una pelea callejera.

Mediante un escueto comunicado, el club de la Liga Premier informó que “indaga el asunto”, tras conocer el video sobre la pelea que presuntamente “involucró a uno de nuestros jugadores”.

Jordan Pickford having an awful pissed up fight outside a nightclub with some Newcastle fans.

A pint, a fight, a great British night. pic.twitter.com/xsuR8i4NCD

— Stephen Patten (@StevePatten) April 1, 2019