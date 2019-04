'Chino' Garcé, de jugar un Mundial a trabajar en el Moto GP

Ariel Chino Garcé, el ex futbolista profesional que disputó la Copa del Mundo con la Selección de Argentina en 2010 reveló que el fin de semana pasado trabajó como técnico en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, donde se llevó a cabo el Gran Premio de Argentina del Mundial de Motociclismo.

Aunque es sorpresivo su trabajo, no su pasión por las motos, pues en una de sus etapas como futbolista vistió la camiseta '46' en homenaje a Valentino Rossi, el piloto más reconocido en Argentina.

"Siempre venía a ver, me gustan las motos, con mis amigos vamos a andar. En el 2015 estuve un par de veces, pero el lugar que ocupo ahora no existe. No hay entrada posible ni plata que lo pague. Al margen de eso, de estar en un lugar privilegiado, tengo un trabajo que hacer: verificar algunas cosas que ya están chequeadas anteriormente, es simplemente supervisar", reveló a Infobae.

Garcé se mostró contento por la nueva experiencia que atraviesa, afirmando que aunque tiene muchas restricciones, colaborar en algo que siempre le gustó, es una experiencia que disfruta mucho.

