Mayweather plantó a la prensa... ¡para someterse a un tratamiento de belleza!

No hay duda de que la vida de Floyd Mayweather siempre da de que hablar, y esta ocasión no fue la excepción, luego de desaparecerse por más de ocho horas y dejar plantada a la prensa filipina, todo por someterse a un tratamiento de belleza y después irse de compras.

Te puede interesar: Abren investigación a Diego Armando Maradona tras declaraciones políticas

Bien se conoce que la puntualidad es algo que no se lleva con Money, razón por la que los medios de comunicación esperaron por horas al ex boxeador, teniendo la confianza en que en algún momento de la tarde llegaría, pero no fue así.

Mayweather estaba citado con la prensa a las 15:00 horas, el tiempo transcurrió y el estadounidense no dio señales de vida, poco a poco los periodistas se fueron yendo del lugar, pues les informaron que no llegaría a la cita pactada, pocos fueron los que esperaron hasta el anochecer, y para sorpresa de ellos Money sí llegó, pero hasta las 11:00 horas, y lo hizo sin dar ninguna declaración.

Horas más tarde, prensa internacional informó que Floyd se sometió durante la tarde a un tratamiento de belleza y, posteriormente se fue de compras, aún cuando sabía del compromiso que tenía con la prensa filipina.

TE RECOMENDAMOS