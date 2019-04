FOTOS: Espectacular el nuevo estadio del Tottenham que hoy abre sus puertas

Después de que se retrasara siete veces la inauguración, esta tarde por fin se abrirán las puertas de la nueva casa del Tottenham de Inglaterra en un duelo por la Liga Premier ante el Crystal Palace.

Los Spurs son uno de los clubes al norte de Londres que cuentan con una amplia cartera para solventar uno de los proyectos más ambiciosos a nivel deportivo, por ello esperan que este nuevo inmueble sea el primer paso para generar mayors ingresos que a su vez les permitan adquirir nuevos jugadores de mayor peso en el futuro inmediato y competir por los primeros puestos de la Premier y por títulos en torneos europeos.

De 1899 a mayo de 2017, los Spurs jugaron en White Hart Lane, que tenía una capacidad de 36.310 espectadores antes de que uno de sus vértices fuera demolido, de cara a su última temporada, con el objetivo de que comenzaran las obras en el nuevo inmueble.

La reluciente casa del Tottenham ocupa una superficie de 120.000 metros cuadrados (143.000 yardas cuadradas), cuatro veces más que el viejo estadio. Entre sus características figura una tribuna sur de 17.500 asientos, la estructura unificada más grande de su tipo en Gran Bretaña.

Esa zona se yergue sobre una placa que señala el sitio donde estaba el círculo central de la vieja cancha. El estadio es coronado por el símbolo del club, un gallo dorado de 4,6 metros (15 pies). Esa escultura mide el doble de la original.

Tottenham se ubica en el relativamente pobre barrio de Haringey, sede de disturbios en 2011. El inmueble es parte de un proyecto de desarrollo que incluye 222 viviendas asequibles y una nueva escuela.

White Hart Lane tenía pasillos que podrían provocar claustrofobia. Las butacas eran incómodas y las opciones de alimentación se reducían prácticamente a pescado con papas fritas, cerveza y agua. El nuevo recinto, diseñado por Populous, abrirá habitualmente dos horas antes del saque inicial (tres horas para los palcos de lujo), y será el primero del fútbol británico que ofrezca la inmensa variedad de alimentos que es común en Estados Unidos.

Habrá 60 establecimientos para comer y beber _todos aceptarán pagos sin efectivo_, incluida una microcervecería Beavertown. Los Spurs establecieron varios récords para los estadios europeos: Un bar de 65 metros (71) yardas, del lado de una de las líneas de meta, dos de las cuatro pantallas gigantes de video y un espacio de tiendas minoristas de 2.136 metros (23.000 pies) cuadrados.

El Tottenham cuenta con un acuerdo para recibir dos partidos de la NFL cada temporada, y la cancha de césped, colocada sobre 99 bandejas de acero, puede recorrerse por debajo de la tribuna sur sur, mediante 2.090 rieles, para revelar la superficie sintética que se encuentra debajo.

Con información de AP

✨ Join us for a special LIVE show to celebrate this evening’s inaugural Premier League game at Tottenham Hotspur Stadium, including the full Opening Ceremony!

#SpursAreHome ⚪️ #COYS https://t.co/emGGXv5g0E

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 3, 2019