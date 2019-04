Las duras palabras de la esposa de un jugador de la NFL tras detectarle un tumor cerebral

La esposa de Matthew Stafford, mariscal de campo de los Detroit Lions de la National Football League publicó a través de sus redes sociales la dura situación por la que atraviesa, pues le detectaron un tumor cerebral, por lo que será operada en las próximas semanas; sin embargo, se dijo sentir 'aterrorizada' ante dicha situación.

"Fui a revisarme y todo lo que escuché fue un tumor cerebral y que tendrían que someterme a una cirugía para extirparlo … así que eso es lo que vamos a hacer y creemos que encontramos al mejor médico para hacerlo. Estaría mintiendo si dijera que no estoy completamente aterrorizada por la cirugía cerebral. Lo estoy", fueron algunas de las palabras que expresó Kelly.

Añadiendo: "estoy aterrorizada de que me abran la cabeza, me aterra perder la audición, me aterra perder la función facial, me aterran las cosas mucho peores que podrían suceder y me aterra que no tome esta decisión".

"Pido de sus oraciones y apoyo. Cosas por las que orar: la calma en estas próximas 2 semanas, ya que sé que la ansiedad aumentará en mi persona y en toda mi familia antes del día de la cirugía. -que Dios esté en la sala con los cirujanos y bríndeles toda la orientación, la estabilidad y la confianza que necesitan. -Mi seguridad durante y después de la cirugía. -por favor, oren por Matthew, ya que sé que sus nervios estarán altos durante esta cirugía. No podía imaginarme estar afuera en esa sala de espera", concluyó.

Kelly mencionó que publicó una fotografía junto al elemento de la NFL justo cuando salieron del médico y les dieron la desagradable noticia, ya que una vez que pasen esta dura prueba, les quedará de recuerdo esa ocasión, de la cual reirán.

Foto tomada: Instagram

