Bruno Marioni se pelea a golpes con aficionado tras juego en Copa MX

No hay duda de que Bruno Marioni no la pasó nada bien durante el duelo de las semifinales de la Copa MX ante los Bravos de Juárez, pues además de ser eliminados, llegó a los golpes con un aficionado.

“Estábamos festejando todos en la tribuna, es la primera vez que vengo al Estadio de Juárez, vimos a Bruno Marioni, una figura del futbol internacional, le pedí una fotografía y me dijo que no. Le dije que por eso habían perdido, porque es antipático, se volteó, me tiró dos golpes, yo también le di, nos forcejeamos”, fue el testimonio del aficionado que relató lo sucedido frente a las cámaras de ESPN.

Marioni habló de lo sucedido en conferencia de prensa, en donde confirmó el pleito que tuvo, y del cual pidió disculpas, aunque no quiso abordar a detalle sobre el tema. "En el camino a la conferencia de prensa, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna, lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados, a la cual respondí; no voy a justificarme en haber respondido a la agresión, pido disculpas al aficionado que me agredió y me dio una patada, pero me parece que está un poco expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente", fueron las palabras del argentino ante los medios de comunicación.

Los Bravos de Juárez se impusieron en casa por 2-0 ante el equipo capitalino, lo que representó su primer fracaso del ‘Barullo’, razón por la que se pudo haber presentado dicho incidente, del cual, hasta el momento el Club Universidad no se ha pronunciado al respecto, más que las declaraciones de Bruno Marioni.

