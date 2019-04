VIDEO: Marioni explica por qué se peleó a golpes con un aficionado

Bruno Marioni tuvo un altercado con un seguidor de los Bravos de Juárez al termino del partido donde los Pumas de la UNAM quedaron eliminados de la Copa MX con un marcador de 2-0.

Al respecto, el estratega de los felinos comentó cómo se dieron los hechos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los fanáticos pueden ver muy de cerca a jugadores y técnicos cuando estos se dirigen a los vestidores al finalizar un partido.

En este sentido, Maroni dijo que primero fue agredido y él respondió de mala manera, pero también aclaró que este inmueble deja vulnerables a los futbolistas y entrenadores: "En el camino a la conferencia de prensa, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna, lamentablemente se dio una agresión de algunos aficionados, a la cual respondí”.

”No voy a justificarme en haber respondido a la agresión, pido disculpas al aficionado que me agredió y me dio una patada, pero me parece que está un poco expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente", fueron las palabras del argentino ante los medios de comunicación.

Ahora todo indica que se abrirá una investigación en contra del ‘ Barullo’ por parte de la Comisión Disciplinaria, pero más allá de esto, la directiva de los felinos planea tomar cartas en el asunto para que no vuelvan a ocurrir eventos tan desafortunados.