Chivas evita comparaciones con el América

Uno es finalista de Copa MX y en la Liga aspira al bicampeonato. El otro peleará el descenso a partir del próximo año futbolístico y se encuentra muy cerca de quedar fuera de la Liguilla por cuarto torneo consecutivo. Las realidades de América y Chivas son completamente distintas. Por eso, el Rebaño Sagrado evita las comparaciones.

“Para empezar, en estos momentos no estamos pensando en compararnos con América. Si bien es cierto que ellos están pasando por un buen momento, nosotros tenemos que ocuparnos de lo nuestro, primero que nada salir de esta mala racha, pensar en ganar los siguientes partidos, tengo mucha ilusión en que así va a ser”, explicó este jueves Jesús Molina.

“Posteriormente, cuando estemos en una buena posición en la tabla y podamos aspirar a la Liguilla, podemos pensar en equipararnos. Ahorita no es momento, hay que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Decirle a la afición que el equipo está comprometido, sé que ellos van a decir que siempre decimos lo mismo. Como jugadores uno siempre trata de dar la cara y decirle a la afición que tenemos el compromiso de salir adelante, pero la única manera de convencerlos es dando lo mejor en la cancha, no nada más dos o tres, esto es un equipo y si dos o tres no están en su mejor momento, colectivamente el equipo no va a funcionar”, añadió el mediocampista.

“Cada uno tiene que hacer un análisis y tratar de hacer el mejor partido cada semana para de esa manera que el equipo pueda funcionar. Decirle a la gente que siga confiando en nosotros, que siga manteniendo la ilusión, que de nuestra parte no queda más que entregarnos, es lo mínimo que podemos hacer estando en este equipo, entregarnos en la cancha. Después, los resultados se darán o no porque el futbol tiene esas circunstancias, a veces el rival juega bien o sale en su mejor día, pero la actitud no la podemos negociar”, concluyó Jesús Molina.

No quiere ver la Liguilla por televisión

Por otra parte, el experimentado mediocampista rojiblanco aseguró que no quiere ver la Liguilla por televisión. Para Chivas significaría un fracaso rotundo, además de que América tendría la oportunidad de buscar el título número 14 de su historia. Por si fuera poco, el Guadalajara necesita calificar porque eso significaría que sumó puntos que serán vitales para la pelea por salvarse del descenso el próximo año futbolístico.

“La realidad es que el equipo está metido en un problema porcentual, esa es la realidad y hay que afrontarla como tal. Si pensamos en una calificación, eso te va llevar a ir saliendo poco a poco de la zona del descenso. Pensar en ganar esos cinco partidos te mete primero que nada en una Liguilla y posteriormente te va alejando automáticamente del problema del descenso”, detalló Jesús Molina.

“Tenemos en mente quién nos estamos jugando muchas cosas, tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, pero también pensar que si vamos y ganamos esos cinco partidos vamos a pelear una Liguilla y el equipo se va alejar poco a poco del problema porcentual. Las dos van de la mano y mi mentalidad está en la Liguilla, no me veo sin jugar la Liguilla, no quiero verla en la tele, quiero jugarla. Aspiro a buscar un campeonato, sé se ve lejana esa posibilidad por la situación en la que estamos, pero no es imposible. No queda más que trabajar para salir de esta mala racha”, finalizó el rojiblanco.

