Jesús Molina espera que en Chivas no sean 'jugadores del montón'

Chivas atraviesa una complicada situación a nivel colectivo, pues está cerca de quedar fuera de la Liguilla por cierto torneo consecutivo. La presión va en aumento y también se plantea un reto a nivel individual. Jesús Molina aseguró que es el momento ideal para salir y demostrar que en el Guadalajara no son “jugadores del montón”.

“La realidad es esta: el equipo ha ligado más de cinco partidos sin conseguir una victoria y sabemos que cada vez la presión se va haciendo más grande porque no hay resultados. Eso es claro, no podemos ocultarlo porque está a la vista de todos, pero también creo que tenemos un plantel con personalidad, con hambre de trascender y salir de esta mala racha”, explicó este jueves en Verde Valle.

“Estamos en un bache complicado, pero también es oportunidad para saber de qué estamos hechos. Saber realimente si somos jugadores que podemos afrontar estas situaciones o si somos jugadores del montón. Yo espero que no seamos jugadores del montón y podamos sacar adelante esta situación por la que está pasando un equipo de tanta jerarquía como es Chivas. Tenemos que ponerle el pecho a las balas y sacar esto adelante, no podemos escondernos ante una situación cómo está”, añadió este jueves.

Con el mal paso del equipo, las últimas cinco fechas podrían definir la continuidad en el plantel de varios futbolistas. “Sin duda que todos nos jugamos… Sabemos en el equipo que estamos, dónde estamos parados, tenemos que saber esto es de resultados y si no das resultados, estás en la cuerda floja. Como jugadores tenemos que estar conscientes de eso, mejorar en todos los sentidos para aspirar a la Liguilla, eso es lo más importante. Tenemos tres torneos sin avanzar a la Liguilla y hoy el no no calificar sería un fracaso, pero no nos pasa todavía por la cabeza pensar en eso, porque quedan cinco partidos y todavía estamos vivos. Mientras haya vida, hay esperanza”, señaló Jesús Molina.

Por otra parte, el mediocampista ofreció respaldo para el técnico que vino a tomar el puesto que dejó vacante José Saturnino Cardozo. “Ahora está Alberto Coyote y nosotros vamos a apoyarlo estos partidos, por qué no pensar que pueda ser el técnico de Chivas, no solamente interino sino quedarse también pensando a largo plazo y para eso los resultados son los que marcan. Daremos lo mejor de cada uno para responder a la confianza que él va a brindad a los que jueguen”, aseveró.

“Nadie te garantiza una titularidad, ni los más grandes ni los más chicos, todos empezamos de cero para ganarnos un lugar y él meterá a quién crea que está en mejores condiciones para afrontar los partidos. Uno debe tener esa responsabilidad de aceptar si puede jugar o no. Tiene el apoyo de nosotros, le hemos dicho que vamos a entregarnos como profesionales y vamos a esperar a ver cómo nos va en estos cinco partidos. Empezamos el sábado contra Lobos, buscaremos ganar e irnos así partido a partido para sacar adelante esta situación”, finalizó Molina.

