'¡Hay gente que cree que Pablo Escobar era bueno!’: tenistas colombianos

Colombia es mundialmente conocida por ser cuna del escritor Gabriel García Márquez, de la cantante Shakira, por el buen café que producen, pero también por el narcotraficante Pablo Escobar, quien aterrorizó el país durante la década de los 90 y cuya serie Narcos lo proyecta como una persona buena, según los tenistas Robert Farah y Sebastián Cabal.

La pareja de tenistas colombianos fue entrevistada por el sitio Infobae sobre su actividad dentro de la cancha, pero también sobre otros aspectos, y la dupla lamentó que haya personas que crean que Pablo Escobar era una persona buena debido a la serie de Netflix.

“A mí me impactó mucho la historia de un niño de 13 años que protestó y reclamó que no derribaran el edificio Mónaco, símbolo del poder de Pablo Escobar. Dijo que Escobar era una buena persona y que los asesinados se lo merecían… Conoció a Escobar por la serie Narcos”, comentó Cabal.

“La gente no sabe cuánta gente moría, las bombas, que no salías a las calles porque no sabías qué podía pasar. La gente no dimensiona lo que la población llegó a sufrir. Muchas generaciones siguen sufriendo por los seres queridos perdidos”, añadió Cabal.

“¡La gente cree que Pablo Escobar era bueno! Claro, tú la miras (la serie) y te entretiene. Y alguien que no es colombiano, o no vivió esa época, puede llegar a no sentir ningún rechazo hacia el personaje. Y la gente tiene memoria muy corta, quizás en un tiempo en Argentina idolatren a los Kirchner”, complementó Farah.

