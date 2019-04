'No llenaron mis expectativas': Cardozo sobre jugadores de Chivas

José Saturnino Cardozo rompió el silencio tras su salida de Chivas, la cual se produjo luego de perder 2-1 ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario en el duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2019, mencionando que no se sintió defraudado, pues entiende la importancia de un club como el Guadalajara; sin embargo, admitió que los jugadores no llenaron sus expectativas.

"José Luis siempre nos dio respaldo, la verdad tomó la decisión porque tenía que tomarla. Por los resultados, porque es un equipo grande y no podía seguir perdiendo más puntos. A lo mejor no llenaron todas las expectativas, no me defraudaron, pero no llenaron todas las expectativas que queríamos nosotros", señaló en entrevista con Fox Sports.

Ante la pregunta de @ruubenrod, #CardozoEnLUP acepta que los futbolistas de Chivas no dieron todo lo que él esperaba

Pepe dijo que el conjunto rojiblanco no jugó como él hubiera deseado, pese a ello, asume la responsabilidad de los resultados obtenidos durante su estadía. "El no ganar partidos empieza a generar dudas, es donde empieza a haber problemas de convencimiento".

La postura de #CardozoEnLUP ante la crisis de Chivas que lo llevó a ser cesado del banquillo rojiblanco

Cardozo externó que no creyó que estar en el banquillo de Chivas fuera tan complicado, sobre todo porque la afición nunca lo recibió de la mejor manera. "Nunca pensé en el técnico anterior, soy muy respetuoso. Lo que hizo Matías es imborrable, no vine a compararme con él. Nosotros veníamos a hacer nuestro futuro, plasmar nuestra identidad, aunque no la tuvimos. Sentía que no éramos aceptados por la afición, queríamos convencerlos con resultados. Este proyecto tenía que ser mucho más largo, la gente nunca fue aceptándome como entrenador de Chivas", sentenció.

