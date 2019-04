VIDEO: Boxeador olímpico golpea a una pareja en un estacionamiento

Shakur Stevenson se encuentra envuelto nuevamente en una verdadera polémica, luego de las imágenes reveladas donde protagonizó una pelea fuera del ring, pues el boxeador estadounidense le propino una violenta golpiza a una pareja en un estacionamiento de Miami el primero de julio de 2018, aunque nueve meses después se dio a conocer el video que muestra la agresión.

El medallista de plata en peso gallo durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 fue arrestado en julio 2018 tras darse a conocer la acción, la cual se reveló a detalle hace un par de días, y podría tener nuevas repercusiones, ya que en el video mostrado se observa al juvenil soltar el primer puñetazo.

La policía local informó que ante las nuevas pruebas presentadas que quedaron capturadas en las cámaras de seguridad del estacionamiento, ya se estudia la posibilidad de actualizar los cargos contra el estadounidense y el de otro boxeador involucrado en la pelea, pues pasaría a ser considerado un delito mayor.

Shocking video of parking lot brawl involving Olympian and rising boxing star Shakur Stevenson has surfaced. This regrettable action resulted in the ongoing battery case against the fighter. pic.twitter.com/OobRmrsRjo

— scorecardboxing (@scorecardboxing) April 4, 2019