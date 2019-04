Andrés Iniesta sueña con volver al Barcelona

Andrés Iniesta escribió su nombre con letras de oro en la historia del Barcelona, con su buen futbol se convirtió en un referente de todos los tiempos del equipo blaugrana y a casi un año de haber dejado el club para fichar con el Vissel Kobe de Japón recuerda con melancolía los años que pasó vistiendo los colores del Barça a donde espera volver algún día.

También te puede interesar

El nuevo récord histórico que Messi rompió con el Barcelona

Durante una entrevista para la revista “Club del Deportista”, el 'fantasmita’ retomó el tema de su salida del Barcelona y explicó que ya había llegado el momento de iniciar una nueva aventura en su carrera futbolística.

“Siempre me he sentido importante. Yo decido irme porque veo que ya ha llegado el momento en el que siento que ya he dado todo a mi club, me he dejado el alma. Vine con 12 años y me he ido con 34, es decir, es una vida en el mismo club, en el futbol de élite, era lo que soñaba. A partir de ahí tomé la decisión de cambiar de aires, de país, de ilusiones y de metas. Es lo que me dictó mi corazón y mi cuerpo”, comentó.

En la misma entrevista, ‘Don Andrés’ reveló que no se fue satisfecho del Barcelona pues le faltó cumplir un sueño.

“No siento rabia. Claro que me hubiese gustado ganar más Champions, ¿A quién no? Pero yo creo que la gente se tiene que sentir orgullosa de lo que se ha logrado porque es lo que la ha hecho feliz. Si es verdad que en e Barça hemos tenido plantillas en los últimos años como para haber dado un paso más en la Champions. Lamentablemente a nosotros nos ha marcado que no hemos quedado donde deberíamos y eso es lo que nos ha dolido”, manifestó.

También puedes leer

VIDEO: El insólito penal que marcó Diego Campillo con Chivas Sub 17

Para finalizar la entrevista. Iniesta confesó que quiere volver al Barcelona y que es un sueño que todavía se puede cumplir.

“Si dependiese de mí, volvería. Ojalá yo tuviese la oportunidad de venir en calidad de algo para lo que estuviera capacitado. De esa manera podría intentar transmitir lo que yo he aprendido durante tanto tiempo”.

PUBLIMETRO TV