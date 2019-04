Bayern Munich humilla al Dortmund y le arrebata el liderato de la Bundesliga

El Bayern dio un golpe de autoridad este sábado al golear al Borussia Dortmund por 5-0 con lo que le arrebató el liderato y se puso en buena posición para conseguir su séptima Bundesliga consecutiva.

El Bayern puso el balón desde el comienzo en la mitad del Borussia Dortmund, presionó la salida, se aproximó al área y dio claras muestras de que había salido en plan de dar un golpe de autoridad como al final terminó dando.

Las alineaciones mostraban que los dos equipos se tenían respeto. En el Bayern Niko Kovac sacrificó a Leon Goretzka por Javi Martínez. En la media punta prefirió a Thomas Müller sobre James Rodríguez para un partido que podía ser de largo recorrido.

Del lado del equipo de Dortmund, Lucien Favre, que tenía la baja de Paco Alcácer, sacrificó a Mario Götze para darle paso a Mo Dahoud.

Lo decisivo fue ante todo la actitud del Bayern en la primera parte. Se sentía que el equipo sabía que podía estar jugándose el título y además se percibía una reacción ante pequeñas provocaciones que se habían dado durante la semana, de parte de la cúpula del club y del cuerpo técnico.

Kovac había comparado a sus jugadores con niños a los que tendría que repetirles siempre lo mismo hasta que lo entendieran. Este sábado decidieron mostrar que lo habían entendido.

El Dortmund dio una señal de vida en el minuto 7, en un contragolpe que terminó con un buena ocasión de Dahoud -su remate a centro de Marco Reus tocó el poste- y luego se vio totalmente sometido por el Bayern.

En el minuto 10 Mats Hummels abrió el marcador con un remate de cabeza tras un saque de esquina lanzado por Thiago Alcántara.

En el 17, Robert Lewandowski aumentó la cuenta, tras robarle un pelota a Axel Zagadou cerca del área, superar al meta Roman Bürki y luego definir a puerta vacía.

