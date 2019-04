Adriano revela que Neymar está arrepentido por haber salido del Barcelona

No es un secreto que el brasileño Neymar salió del Barcelona para consolidarse como la mayor figura del futbol internacional, sin embargo, desde su llegada al Paris Saint Germain de Francia no ha logrado concretar sus planes debido a que se ha visto opacado por el joven campeón del mundo Kylian Mbappé, tal como sucedió en el Barca con Messi, no obstante, las lesiones constantes han generado que su sueño de convertirse en el mejor jugador del planeta esté en pausa.

También te puede interesar

VIDEO: El insólito penal que marcó Diego Campillo con Chivas Sub 17

Sin lugar a dudas dejar la seguridad del Barcelona fue una decisión arriesgada y de acuerdo con declaraciones del brasileño, Adriano Correia, ex jugador blaugrana y amigo íntimo de Neymar, el jugador del PSG está profundamente arrepentido por su decisión, así lo expresó durante una entrevista concedida para el programa ‘El Larguero’ de la emisora de radio Cadena Ser.

“Hablé con Neymar hace unas tres semanas. Todos los que hemos estado en Barcelona y salimos nos arrepentimos y él creo que aún más que nadie”, comentó el ahora defensor del Besiktas de Turquía.

Actualmente el destino de Neymar es incierto, pues su nombre sigue sonando como uno de los candidatos más fuertes para llegar al Real Madrid, sin embargo, el padre de Neymar afirmó que buscan extender su contrato con el PSG. Neymar se recupera de una lesión que lo alejó de las canchas por más de seis semanas, pero se espera que en las próximas semanas reaparezca.

PUBLIMETRO TV