María Fassi consigue histórico segundo lugar en el Campeonato Amateur de Mujeres de Augusta National

La golfista mexicana Maria Fassi logró quedarse con un histórico segundo lugar en el primer Campeonato Amateur de Mujeres de Augusta National en el que la estadounidense, Jennifer Kupcho, se quedó con el primer sitio.

El primer Campeonato Amateur de Mujeres de Augusta National se celebró en el mítico campo de Georgia, el cual ha visto consagrarse a grandes golfista de la talla de Byron Nelson, Jack Nicklaus, Nick Faldo, Phil Mickerson y Tiger Woods, por mencionar algunos.

Maria Fassi shows her emotions after her fifth birdie of the day to capture the lead #ANWAgolf pic.twitter.com/nPu86Zqwcq

— Augusta National Women's Amateur (@anwagolf) April 6, 2019