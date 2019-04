Ramón Ramírez revela que sí dirigiría a Chivas pero con Ramón Morales

Los exjugadores Ramón Morales y Ramón Ramírez expresaron que Chivas de Guadalajara ha perdido identidad y eso ha provocado los resultados adversos en el presente torneo y cierto alejamiento de la afición, además adelantó que no se ve como técnico, pero sí lo haría dirigiendo a Chivas, únicamente con Ramón Morales a su lado.

El excentrocampista zurdo, Ramón Ramírez, comentó que en la actualidad el equipo ha perdido identidad y ahora con la dirección técnica de Alberto Coyote confía en regresar a la filosofía de antaño y que dio grandes satisfacciones a la afición.

"No me veo en el banquillo pero sí en la dirección deportiva. Con pocas personas me sent´aria en un banquillo, pero con Ramón Morales sí me sentaría a su lado. Confiamos en el trabajo de Alberto Coyote, es una persona preparada y sabemos que tendrá buenos resultados, hay que dejarlo trabajar y también esperamos que la directiva lo respalde y que confié en él”, afirmó.

Mencionó que además con la integración de jugadores extranjeros en los equipos del futbol de primera división, se podría decir que Chivas de Guadalajara está en desventaja, pero eso no es pretexto, Chivas tiene que seguir con esa filosofía.

Durante la presentación del libro “Las Pieles del Rebaño” de Joel González Romero, Ramírez consideró que en lo personal su trabajo se basa en formar a jugadores de las fuerzas inferiores y con ello llevarlos a la primera división con el equipo tapatío.

Por su parte, el también exmediocampista, Ramón Morales, apuntó que Chivas ha dejado de transmitir el futbol a la afición y espera que Alberto Coyote haga una buena labor en ese sentido para volver a tener al cuadro de años anteriores.

“Somos Chivas para siempre y eso es lo que debe hacer para que el equipo sea otra vez protagonista. Es tiempo de Coyote, porque es una persona preparada y ojalá le vaya bien en esta etapa de su carrera”, expreso.